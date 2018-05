La direction des Résidences de la Vallée a informé ses pensionnaires au cours des derniers jours qu’elle mettait fin à ses activités. Tous doivent quitter d’ici 16 h, après quoi la résidence fermera définitivement ses portes.

Informé de la situation, le maire de Vallée-Jonction, Réal Bisson, s’est fait plutôt rassurant tôt vendredi matin.

« J’ai parlé avec des résidents des CIUSSS et on m’a dit que l’ensemble des résidents sont replacés dans des résidences pour personnes âgées de la région [de Chaudière-Appalaches] », confirme-t-il.

« Délai très court »

Des familles sont toutefois mécontentes par le « délai très court » pour planifier et effectuer un déménagement dans le nouveau milieu de vie de leur parent.

« On aurait aimé avoir du temps pour trouver des endroits convenables pour ces gens-là. Ça fait 20 ans qu’ils sont là, certaines personnes. Ils sont vraiment malheureux, c’est leur résidence, leur sécurité », dénonce Maurice Fortin, beau-fils d’une résidente.

Ils dépensent 600 millions dans Charlevoix pour faire un show [le Sommet du G7] épouvantable. Je ne peux pas croire qu’on ne peut pas trouver un peu d’argent pour aider ces personnes-là. Ça n’a pas de sens. Bon dieu, on vit dans quel monde? Maurice Fortin, beau-fils d’une résidente

D’autres enfants auraient espéré plus de soutien de la part Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches. Le manque de personnels serait la cause principale de cette fermeture.

« On a tous un peu pleuré. On ne se le cachera pas, c’est triste. Nous étions une quarantaine [de résidents]. On est une petite famille. C’est décevant, mais des 16 heures, on n’en a travaillé. On a tous travaillé fort pour que ça reste ouvert », souligne Caroline Audet, directrice générale des Résidences de la Vallée.

Le CIUSSS se défend

Soulignant que cette résidence est privée, le CIUSSS de Chaudière-Appalaches estime pour sa part avoir fait le maximum au cours des derniers jours, en payant notamment de la nourriture aux résidents au cours des derniers jours.

Informé mercredi de la fermeture imminente, le CIUSSS de Chaudière-Appalaches affirme également que des travailleurs sociaux ont aussitôt été dépêchés sur place afin d’accompagner les résidents et leur famille.

