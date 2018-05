Un texte de François Pierre Dufault

Le nombre d'employés de la fonction publique provinciale qui parlent français a augmenté entre avril 2016 et mars 2017, soit la période couverte dans le rapport.

Le document fait état de 143 postes désignés bilingues, contre 116 un an auparavant. Il y aurait aussi 131 fonctionnaires provinciaux dont le poste n'est pas désigné bilingue, mais qui sont capables d'offrir des services en français, contre 120 un an plus tôt.

La fonction publique provinciale compte près de 10 000 employés.

Le rapport couvre la période où l'ancien agent aux plaintes pour les services en français, Jean-Paul Arsenault, a remis sa démission à deux ans de la fin de son mandat, en décembre 2016, pour protester contre ce qu'il a décrit comme un « manque de volonté [du] gouvernement » à désigner des services publics dans la langue de la minorité.

L'ancien agent aux plaintes avait reproché au gouvernement d'avoir désigné seulement trois services publics en vertu de la loi sur les services en français depuis l'adoption du texte en 2013.

Lorsqu'un service est désigné, le gouvernement provincial a l'obligation de l'offrir en français ou en anglais, selon le choix de la personne, et dans une qualité comparable dans les deux langues.

Groupe de travail élargi

Au début de 2017, le premier ministre Wade MacLauchlan a réuni un groupe de travail élargi pour discuter des avancées possibles en matière de services en français. Il dit que la création de ce comité permet à la communauté francophone de mieux communiquer ses priorités au gouvernement.

Nous avons une collaboration étroite avec la communauté et le comité élargi. Nous continuons à voir des progrès. Wade MacLauchlan, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

De son côté, la Société Saint-Thomas d'Aquin (SSTA) se réjouit des progrès accomplis. Mais il y a encore du travail à faire, selon Gilles Benoît, le vice-président de l'organisme qui représente les francophones de l'île.

Nous avons des besoins urgents au niveau des services offerts à la petite enfance et aux aînés. Il y a du mouvement de ce côté-là. Mais il y a des choses qui restent à faire. Gilles Benoît, vice-président de la Société Saint-Thomas d'Aquin

Gilles Benoît rappelle qu'il est pratiquement impossible d'obtenir des services gouvernementaux en français dans quatre régions de la province. C'est « inacceptable en 2018 », selon lui. Le recrutement d'employés bilingues demeure souvent un défi, ajoute-t-il.

Le premier ministre Wade MacLauchlan reconnaît lui aussi qu'il y a encore du travail à faire pour améliorer l'offre de services en français. Il souligne qu'en décembre dernier, le nombre de services publics désignés bilingues à l'Île-du-Prince-Édouard est passé de trois à six. D'autres désignations sont prévues cette année, promet-il.