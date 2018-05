Un texte de Philippe Grenier

L'entreprise de transformation et vente de fruits de mer LA Renaissance des Îles travaille en collaboration avec 4 crabiers de la Péninsule acadienne cette année, comparativement à deux l'année précédente.

« Ce phénomène existe depuis longtemps » et n'a rien de nouveau pour la présidente de l'entreprise, Lynn Albert.

Lynn Albert est présidente de LA Renaissance des Îles. Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

Pour elle, « il n'y a pas de barrière entre les provinces et depuis que la zone 12 est ouverte, les gens sont libres d'aller pêcher où ils veulent, ils ont toujours débarqué aux Îles-de-la-Madeleine, aux Cap-Breton, il y a toujours eu des gens de la Gaspésie qui vont à Shippagan, à Caraquet ».

Depuis que le crabe existe, ça existe! De plus, c'est des entreprises, et c'est des décisions d'affaires qu'ils font d'aller pêcher où ils veulent. Lynn Albert, présidente de LA Renaissance des Îles

Des pêcheurs de crabes au quai de Grande-Entrée travaillent sur le dernier arrivage de crabes. Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

Pas de conséquence en Acadie

Avec les fermetures de zones pour protéger les baleines noires, plusieurs pêcheurs de la Péninsule acadienne viennent pêcher près des Îles-de-la-Madeleine.

Près de 70 crabiers de la Péninsule acadienne pêchent dans la zone 12 selon Lynn Albert. « Nous, on en a 4 aux Îles. Le ratio est très petit », croit-elle.

La semaine dernière, quelques dizaines de travailleurs ont été mises à pied dans une usine de Ishiboshi dans la Péninsule acadienne en raison d'un ralentissement des opérations.

Si je calcule le nombre de crabiers qui sont ici avec le quota qu'ils ont, ça équivaut à 4 jours de travail à Caraquet, donc, ce n'est pas ce qui fait fermer les usines. Lynn Albert, présidente de LA Renaissance des Îles

L'autre joueur important dans la transformation de produits de la mer aux Îles-de-la-Madeleine, l'entreprise Les Fruits de mer Madeleine, a confirmé ne pas travailler avec des crabiers de la Péninsule acadienne.

Une usine de transformation de fruits de mer de LA Renaissance des Îles au quai de Grande-Entrée aux Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

Encore des travailleurs mexicains

Pour la deuxième année consécutive, LA Renaissance des Îles recrute des travailleurs mexicains pour la saison de la pêche.

Pour surmonter la pénurie de main-d'oeuvre aux Îles-de-la-Madeleine, 34 Mexicains travaillent présentement pour l'entreprise, alors que l'an dernier ils étaient 29.

« Nous la moyenne d'âge en usine est de 56 ans... donc, c'est très difficile de recruter des jeunes pour venir et les gens arrêtent de travailler parce qu'il se retire, et non parce qu'ils n'aiment plus leur travail ».

Le nombre de travailleurs du Mexique va doubler l'an prochain selon Lynn Albert, alors que l'entreprise devra pourvoir des postes vacants.