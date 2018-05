Les administrateurs indiquent que plusieurs facteurs expliquent ce surplus, dont des épargnes sur les frais de justice et des réclamations d'assurances.

On a aussi reçu moins de demandes pour réparer des bris de même qu'une diminution des coûts énergétiques à cause d'un hiver plus doux.

Des économies réalisées dans différents départements sont également responsables de ce surplus, de même qu'une réduction du temps supplémentaire.

Le surplus sera à l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal lundi et les administrateurs recommandent de le transférer dans le fonds de réserve.