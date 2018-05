Rodrigue Joncas explique que parmi les gens qui ont des démêlés avec la justice, bon nombre de personnes souffrent de troubles mentaux ou ont des comportements à risque qui demandent une attention particulière.

Mont-Joli, Amqui sont des palais de justice qui ne disposent pas de lieux sécuritaires et encadrés pour que les avocats rencontrent leurs clients détenus, et on craint qu'il arrive un drame un bon matin. Rodrigue Joncas, avocat