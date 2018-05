Harvey Weinstein, qui s'est rendu au commissariat de Manhattan escorté par plusieurs policiers, fait l'objet de multiples allégations d'agressions sexuelles depuis l'automne dernier de la part de dizaines de femmes.

Selon les plaignantes, dont plusieurs actrices, animatrices et comédiennes célèbres, M. Weinstein, qui était l’un des producteurs le plus influents d'Hollywood, a profité pendant des années de sa situation et du contexte professionnel pour faire des avances et agresser sexuellement de nombreuses femmes de son entourage.

L'homme de 66 ans, qui serait actuellement traité dans une clinique de Scottsdale, en Arizona, pour traiter une dépendance au sexe, selon le New York Times, n'a fait aucune déclaration à son arrivée au commissariat où il devra se soumettre à une prise de photos judiciaires et fournir ses empreintes digitales avant d'être transféré au tribunal pour comparaître devant un juge.

Selon le New York Times et le New York Daily, Harvey Weinstein s’expose à au moins une accusation de viol en lien avec une affaire impliquant Lucia Evans, une actrice qui affirme que le producteur l'a obligée à lui faire une fellation durant une rencontre d’affaires en 2004. S'il était reconnu coupable de viol, Harvey Weinstein serait passible d'une peine de 25 ans de prison.

D'après le New York Times, si sa comparution se déroule comme prévu, le producteur pourrait être remis en liberté en attendant son procès moyennant une caution d'un million de dollars, la remise de son passeport aux autorités et le port éventuel d'un bracelet de localisation.

Depuis les premières révélations du New York Times et du New Yorker en octobre, Harvey Weinstein a été accusé d'agression et de harcèlement sexuel par une centaine d'actrices, dont Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ou Asia Argento, mais aussi par des mannequins, des aspirantes actrices et d'ex-employées.

Figure vénérée et incontournable du cinéma hollywoodien, Harvey Weinstein aurait commis ces agressions sur une longue période de temps en achetant à l'occasion le silence de certaines de ses victimes en échange d'argent et de la signature d'accords de confidentialité.

Les premiers témoignages contre Harvey Weinstein ont eu l'effet d'une bombe dans le milieu artistique international et donné naissance au puissant mouvement de dénonciation #MeToo, qui a fait déferlé sur les réseaux sociaux une pluie d'allégations et de dénonciations à caractère sexuel contre des hommes en position de pouvoir dans les milieux notamment du cinéma, des médias, de la mode, la gastronomie ou la musique.