Harvey Weinstein, qui s'est rendu au poste de police de Manhattan vendredi matin escorté par plusieurs policiers, a comparu peu de temps après sa prise d'empreintes et de photo judiciaire.

S'il était reconnu coupable de viol, Harvey Weinstein serait passible d'une peine de 25 ans de prison.

Dans un communiqué, la police de New York qui a salué le courage des plaignantes qui sont allées jusqu’au bout dans cette affaire pour obtenir justice a expliqué que l’inculpation de Harvey Weinstein est le résultat d'une enquête menée conjointement par la police de New York et le bureau du procureur de Manhattan.

Peu après son arrivée, Harvey Weinstein a quitté le pose de police menotté et escorté par des agents avant de prendre place dans une voiture banalisée.

D'après le New York Times, si sa comparution devant le tribunal se déroule comme prévu, le producteur pourrait être remis en liberté en attendant son procès moyennant une caution d'au moins un million de dollars, la remise de son passeport aux autorités et le port éventuel d'un bracelet de localisation.

Des dizaines de victimes présumées

Harvey Weinstein se rend de lui-même à la police de New York. Photo : Getty Images/Spencer Platt

Harvey Weinstein a fait l'objet depuis un an d'une vague de dénonciations d'agressions sexuelles par des dizaines de femmes qui l'ont côtoyé. Le producteur a toujours nié ces accusations en bloc.

Depuis les premières révélations du New York Times et du New Yorker en octobre, Harvey Weinstein a été accusé d'agressions et de harcèlements sexuels par une centaine d'actrices, dont Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ou Asia Argento, mais aussi par des mannequins, des aspirantes actrices et d'ex-employées.

Figure vénérée et incontournable du cinéma hollywoodien, Harvey Weinstein aurait commis ces agressions sur une longue période de temps en achetant à l'occasion le silence de certaines de ses victimes en échange d'argent et de la signature d'accords de confidentialité.

À l'origine du mouvement #MeToo

Les premiers témoignages contre Harvey Weinstein ont eu l'effet d'une bombe dans le milieu artistique international et ont donné naissance au puissant mouvement de dénonciation #MeToo, qui a fait déferler sur les réseaux sociaux une pluie d'allégations et de dénonciations à caractère sexuel contre des hommes en position de pouvoir dans les milieux notamment du cinéma, des médias, de la mode, de la gastronomie et de la musique.