Le conseil d'administration de Centraide Bas-Saint-Laurent a unanimement approuvé ce projet lors de sa dernière rencontre.

Selon la formule proposée, les trois entités auraient un centre de commande basé à Québec, mais chaque région conserverait ses bureaux et ses employés. Les campagnes de financement annuelles auraient encore leur aspect régional.

Selon la directrice générale de Centraide Bas-Saint-Laurent, Ève Lavoie, cette mise en commun est envisagée depuis 2015. L'objectif, dit-elle, est d'abord d'obtenir de meilleurs résultats pour les campagnes de financement.