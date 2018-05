« C’est dommage », affirme Antoyne Richard, ingénieur à la retraite qui a contribué à la redécouverte des inscriptions gravées au début du 20e siècle.

Le père Pacifique était un missionnaire français qui se déplaçait à pied dans la province pour visiter des fermes et des communautés autochtones tout en prêchant. Il a parcouru des pistes et des sentiers dans une grande partie du sud de la province.

Le missionnaire a gravé certaines informations sur un gros rocher. Antoyne Richard se souvient des mots « Cinq jours de voyage. Richibucto, Chipman. Dormi ici, 15 septembre ».

La piste a été transformée en route dans les années 1930. On a utilisé de la dynamite. Le rocher gravé est resté pratiquement intact, mais il avait basculé et les inscriptions n’étaient plus visibles.

La route a été modernisée en 1983 sous la supervision d’Antoyne Richard. Le rocher a encore basculé, révélant à nouveau les inscriptions gravées par le père Pacifique.

Antoyne Richard explique que des résidents de la région lui avaient dit qu’un prêtre avait gravé des mots sur le rocher. Il a donc photographié le rocher, avec un appareil photo Polaroid.

Antoyne Richard travaillait comme ingénieur lors des travaux routiers en 1983 qui ont mis au jour les inscriptions gravées par le père Pacifique, Photo : Radio-Canada/CBC/Shane Fowler

Depuis ce moment, l’érosion a effacé les inscriptions, et la lumière a effacé la photographie Polaroid.

Quand on examine le rocher aujourd’hui, on ne peut plus voir les inscriptions originales parce qu’il y en a d’autres et parce que l’eau et le gel ont endommagé la surface du rocher, explique M. Richard.

Des gens ont gravé leur nom sur le rocher. On y voit aussi des traces de peinture.

Elsipogtog souhaite une restauration

La communauté autochtone d’Elsipogtog souhaite que des experts puissent un jour restaurer les inscriptions originales, explique l’ancienne chef Susan Levi-Peters.

Les inscriptions doivent être restaurées et reconnues comme faisant partie du patrimoine de la province, affirme Mme Levi-Peters.

L'ancienne chef de la communauté micmaque d'Elsipogtog Susan Levi-Peters espère que les inscriptions du père Pacifique soient restaurées un jour. Photo : CBC/Shane Fowler

Un examen minutieux du rocher révélerait peut-être d’autres inscriptions, ajoute-t-elle.

Pour le moment, le rocher se trouve le long de la route 116. Son emplacement est indiqué par un petit panneau installé par Antoyne Richard. Les mots anglais Priest Rock, c’est-à-dire rocher du prêtre, sont écrits sur le panneau indicateur.

D’après un reportage de Shane Fowler, de CBC