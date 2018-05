« On est rendu à 30 bénévoles enregistrés et 50 clients », souligne Chantal Bernard,

coordonnatrice de Transport communautaire Restigouche.

Les clients sont généralement des personnes sans voiture et dont les ressources financières sont limitées.

L'inscription au service coûte 10$. Les clients peuvent ensuite réserver leurs déplacements pour un coût équivalant à la moitié d'un déplacement en taxi.

Des utilisatrices comblées

Pauline Chamberland doit se rendre à Dalhousie trois fois par semaine pour subir des traitements de dialyse. Dans le passé, elle devait compter sur des membres de sa famille pour ses déplacements. Ces derniers y consacraient chaque fois une bonne partie de leur journée.

Grâce au service de transport communautaire, c'est la conductrice bénévole Colette Loire qui l’accompagne.

« C'est vraiment bon parce que je n'ai pas besoin de me fier à quelqu'un d'autre », affirme Pauline Chamberland.

Colette Loire effectue plusieurs trajets chaque semaine. Elle aime les conversations avec les clients.

« J'ai des échanges intéressants, explique Colette Loire. Les personnes se confient. Ils me confient beaucoup de choses. J'essaie de leur faire oublier ça et j'ai toujours un mot pour rire. Je les fais s’éclater de rire, alors ils sont contents. »

« Ça fait à peu près 30 fois que je prends le service, et ça va très bien, affirme Marina Lagacé, une cliente. On a toujours du bon service et on est tout le temps bien accueilli. »

La conductrice bénévole Colette Loire accompagne Pauline Chamberland à son rendez-vous médical. Photo : Radio-Canada

Le service rompt l’isolement de clients, ajoute Chantal Bernard. « Souvent, ce sont des bénévoles à la retraite. Ils font ça pour aider les gens dans le besoin et c’est un petit passe-temps. Ça les sort de chez eux. Et ça sort aussi les gens de l'isolation ».

« Je donne pas mal de temps, mais c'est parce que je le veux bien. En plus, le matin, au lieu de rester dans mon lit, je me lève plus tôt et ça me [donne de l’énergie] », conclut Colette Loire.

Transport communautaire Restigouche souhaite acheter un jour un véhicule pour offrir le service aux personnes à mobilité réduite.

D’après un reportage de Serge Bouchard