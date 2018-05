Le député d'Orléans, Andrew Leslie, a confirmé en entrevue avec CBC le fait que la compagnie prévoyait construire un entrepôt géant au 5371, chemin Boundary, près de l'autoroute 417.

Une demande présentée à la Ville d'Ottawa indique que ces nouvelles installations feront plus d'un million de pieds carrés et nécessitera 99 quais de déchargement pour camions et plus de 1000 places de stationnement.

« L'entreprise va employer environ 1000 personnes. Il s'agit de bons emplois pour la classe moyenne et il s'agira d'un centre de transport », a assuré M. Leslie jeudi soir. « Nous travaillons avec Amazon depuis quelques mois maintenant et nous sommes ravis que tout cela arrive à maturation. »

Les trois paliers de gouvernement impliqués

Les trois paliers de gouvernement - fédéral, provincial et municipal - ont été impliqués pour attirer le géant de la distribution, selon M. Leslie.

L'annonce du projet devrait être faite prochainement.

« Nous sommes ravis, je pense que c'est une excellente nouvelle pour le secteur d'Orléans », a réagi le député.

Francis Drouin, député de Glengarry-Prescott-Russell qui avoisine le secteur d'Orléans, juge quant à lui que ce sera une bonne chose pour toute la région et que le centre est parfaitement situé, à proximité d'une autoroute et à la fois près d'Ottawa et de Montréal.

« Cela va détourner le trafic du centre-ville, ce qui est parfait », a-t-il ajouté.

Selon le Registre des lobbyistes de la Ville d'Ottawa, un représentant d'Amazon avait rencontré le maire Jim Watson et le directeur municipal Stephen Willis en janvier 2018.