La victime a été retrouvée grièvement blessée et inconsciente dans le local où elle travaillait - la salle de lecture de la Science chrétienne - situé au 141, avenue Laurier Ouest, vers 13 h, jeudi.

Elle a été transportée à l'hôpital où elle a succombé à ses blessures.

« Les enquêteurs analysent toutes les informations et il n'y a pas de suspect en détention à ce moment-ci », a déclaré l'inspecteur du Service de police d'Ottawa, Jamie Dunlop.

Trois véhicules de la police étaient stationnés à l'extérieur du bâtiment jeudi soir et des enquêteurs portant des vêtements de protection étaient à l'intérieur du local.

Un périmètre de sécurité a été érigé devant la Christian Science Reading Room à Ottawa. Photo : Radio-Canada/Philip Ling/CBC

Un périmètre de sécurité a été érigé devant les lieux de l'agression.

Son entourage sous le choc

« Nous ne pensons pas qu'il soit approprié de commenter ce terrible incident en ce moment. Nous sommes profondément préoccupés par la santé de notre collègue. Nous comprenons qu'une enquête policière est en cours et nous sommes reconnaissants de tout ce que les premiers répondants et d'autres ont fait et feront. Nous apprécions le soutien de la communauté et le respect de la vie privée de la famille en ce moment difficile », peut-on lire dans le communiqué envoyé par la porte-parole du Christian Science Committee on Publication for Ontario, Wendy Margolese.

Toute personne qui aurait été témoin de la scène est priée de contacter le SPO au 613 236 1222 ext. 5493.