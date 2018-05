Un texte de Barbara Gorrand

Dès la rentrée, les élèves de la Division scolaire franco-manitobaine qui sont scolarisés dans les zones rurales du Manitoba bénéficieront de nouvelles occasions de découvertes culturelles.

Une initiative qui fait suite à la réussite du projet des Lieux-dits, qui a permis aux élèves de réaliser une trentaine de capsules vidéo mettant en valeur certains lieux oubliés des villages francophones de la province.

Cette initiative, décrite comme « l’une des plus grandes collaborations entre le domaine de la culture et des arts et celui de l’éducation » au Manitoba, est l’aboutissement formel de partenariats qui existaient depuis longtemps dans les écoles de la Division scolaire à travers la province.

« C’est la ratification concrète d’une entente verbale qui existe depuis longtemps, et qui implique nos comités culturels, décrit Méo Labossière, président de l’ ACFM . Cela va permettre de faire travailler ensemble les professeurs et les artistes, afin de garder notre identité francophone vivante, dans la ruralité. »

Cet enrichissement culturel va également aider à renforcer l’esprit francophone au Manitoba, selon Bernard Lesage, le président de la CSFM . « On sait que la culture, c’est l’âme d’une communauté, renchérit-il. Avec cette entente, il s’agit non plus uniquement de faire entrer l’art à l’école, mais de donner aux élèves la chance de découvrir la culture en-dehors de la classe. Cela permet de renforcer le sens communautaire des élèves, qui sont les citoyens de demain. »

Le Manitoba cité en exemple

Ce partenariat, signé par Méo Labossière, Bernard Lesage, mais également Josée Théberge, directrice générale de l’ ACFM et Alain Laberge, directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine, a été salué par Martin Théberge, le président de la Fédération culturelle canadienne-française.

« Au Canada, ces partenariats entre la culture et l’éducation sont souvent une volonté. Mais ils demeurent un défi, a-t-il déclaré. À ce titre, le Manitoba est l’exemple à suivre. »