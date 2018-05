Le film, réalisé par Jacques Audiard et mettant en vedette Jake Gyllenhaal, Joaquin Phoenix, John C. Reilly et Riz Ahmed, est une comédie à l’humour noir où des frères tueurs à gages – Eli et Charlie Sisters – sont embauchés pour assassiner un chercheur d’or.

La fable western, écrit par l’auteur canadien Patrick deWitt, s’est méritée le Prix du Gouverneur général et le prix Rogers Writers’ Trust Fiction en 2011. Le roman a également été finaliste la même année au prix Scotiabank Giller et au prix Booker.

Le sortie du long métrage est prévue à l’automne 2018.