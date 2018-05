Lise Gauthier a eu un grave accident en 2012, une collision frontale dans la réserve faunique des Laurentides.

« J'avais le foie, l'estomac, la rate, l'intestin qui n'étaient plus à leur place. Ils m'ont enlevé deux pieds d'intestin. J'avais tout le côté gauche brisé. J'ai été quelques jours dans le coma », raconte-t-elle.

Elle a décidé de créer une page Facebook pour aider et soutenir les victimes de la route. Près de 600 personnes y sont abonnées pour échanger sur leur réalité.

Avec les graves accidents survenus dans la région depuis deux semaines, l'intérêt a décuplé.

En témoignant de son expérience, Lise Gauthier veut aussi sensibiliser les automobilistes.