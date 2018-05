Par une mince majorité de 52,5 %, les avocats réunis au centre-ville de Montréal ont voté en faveur d’une résolution en ce sens.

Il aura fallu plus d’une heure de débat « respectueux, malgré un début houleux », selon les mots d’un avocat présent à l’assemblée, pour en arriver à ce vote.

Le 13 avril dernier, à la stupéfaction de plusieurs de ses membres, le Barreau du Québec et le Barreau de Montréal présentaient à la Cour supérieure une demande visant à déclarer inconstitutionnelles toutes les lois du Québec.

Selon les barreaux, le gouvernement ne respecte pas la Constitution canadienne, notamment son article 133, en n’adoptant pas ses lois à la fois en anglais et en français tout au long du processus législatif.

Il en résulte que les lois, adoptées en français, seraient traduites en anglais une fois sanctionnées. Selon les barreaux, de nombreuses erreurs se glissent dans la version anglaise des lois.

Plus de 700 avocats se sont réunis afin de débattre de ce sujet sensible, qui a suscité la grogne autant chez les membres du Barreau que de la classe politique et des commentateurs.

Même si le Barreau compte près de 27 000 membres, il ne fallait que 100 signatures pour qu’une assemblée générale extraordinaire soit convoquée.

Selon le bâtonnier du Québec, Paul-Matthieu Grondin, qui s’exprimait avant le vote, le conseil d’administration du Barreau devrait se réunir rapidement pour « donner les meilleures suites à cette assemblée ».

Avec des informations de Vincent Champagne