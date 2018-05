Un texte de Joane Bérubé

Gaétan Lelièvre rapporte qu’au Québec, un dentiste dessert en moyenne 2000 patients. Ce chiffre grimpe à 3000 en Gaspésie et à 11 500 en Haute-Gaspésie. Sainte-Anne-des-Monts ne compte qu’un seul dentiste et celui-ci ne prend plus de nouveaux clients. La situation existe déjà depuis plusieurs années sans que des solutions ne soient mises en place, et ce, malgré l'intervention d'élus et de citoyens.

Plusieurs citoyens, rapporte M. Lelièvre, parcourent 200 kilomètres à 400 kilomètres et parfois plus pour consulter un dentiste. Sans compter, relève-t-il, les gens qui n’ont pas les moyens ou la santé pour se déplacer. « Eux, ils n’ont pas de services dentaires et ça, ça peut causer d'autres problèmes de santé », relève-t-il.

Il estime que c’est maintenant au ministre de la Santé et au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) d’intervenir pour régler ce qu'il considère comme un grave problème de santé publique. Le député a écrit au CISSS pour lui faire part de ses préoccupations et il entend rencontrer le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, dès la semaine prochaine.

Le député souhaite les inciter à des actions urgentes et concrètes pour enfin pallier le manque de dentistes sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie.

« Ce sont des services de base aujourd’hui dans notre société. C’est fâchant de devoir se battre pour ça », commente M. Lelièvre.

Gaétan Lelièvre voit dans cette pénurie qui persiste une autre manifestation de la dégradation des soins de santé sur le versant nord de la péninsule.