À Ottawa, le gouvernement libéral de Justin Trudeau a renouvelé sa confiance à Michaëlle Jean. Elle demeure une ambassadrice de qualité pour des enjeux liés à l'égalité hommes-femmes, a soutenu la ministre fédérale du Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau, au moment où Paris annonçait mercredi que son choix s’était porté sur une candidate du Rwanda.

Même si le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a essayé de se rattraper jeudi avec une déclaration positive pour Mme Jean, il a quand même évoqué une nouvelle fois la question de la gestion financière de l’OIF, un des principaux reproches faits à l’actuelle secrétaire générale de l’organisation.

Dans une série de reportages, les médias de Québecor ont rapporté plusieurs dépenses effectuées par Michaëlle Jean, dont celles liées à la rénovation de sa résidence officielle à Paris, au coût de 500 000 $, et à l’achat d’un piano pour un montant de 20 000 $.