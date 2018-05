Un texte de Stéphanie Rousseau

L'aînée de la Première Nation de Piikani Joyce Little Moustache n'en croit pas ses yeux : pour la toute première fois de sa vie, elle sera bientôt propriétaire.

Je manque de mots, j’ai un trop-plein d’émotions, c’est extraordinaire. Joyce Little Moustache, aînée de Piikani

Son bungalow d’une chambre de 72 mètres carrés a la particularité d'être entièrement construit par des étudiants de la communauté autochtone.

Une maison en construction Photo : Radio-Canada

Le projet pilote est financé par le fédéral et fait partie d'un plan plus vaste pour tenter de régler le problème du manque de logements sur le territoire de la Première Nation. Il y a encore quelques années, celle-ci était si lourdement endettée qu'elle n'avait plus les moyens de financer de nouvelles constructions.

Les résidences sur place sont devenues vétustes et la surpopulation un problème.

Une des maisons mal entretenues de la Première Nation de Piikani Photo : Radio-Canada

« Il n’y avait pas de nouvelles constructions et il fallait être très chanceux pour en obtenir une », se rappelle Joyce Little Moustache.

« À moment donné, nous avions 418 maisons et de 2500 à 2700 habitants, alors faites le calcul! Il n’y avait juste pas assez de maisons », ajoute le président de Piikani, Byron Jackson.

Au cours des deux dernières années, la communauté a réussi à rembourser quelque 17 millions de dollars. Les constructions ont repris et la Première Nation a obtenu du financement du fédéral pour son projet pilote. Les treize jeunes de 15 à 18 ans de la communauté apprennent ainsi à construire une maison.

À 16 ans, Sienna Smith dit qu'elle apprend des compétences utiles tout en aidant sa communauté. « C’est bien mieux qu’une classe! Ce sont vraiment des compétences utiles qui pourront me servir à l’avenir », dit-elle.

L’enseignant Ken Perry ajoute que l’expérience est édifiante pour bien des jeunes. « Parfois, les enfants sont gênés quand ils sont en classe, mais dès qu’ils sont ici et mettent la main à la pâte, leur confiance gonfle », lance-t-il.

Si le projet pilote est un succès, il pourrait être répété. Pour Joyce Little Moustache, la question ne se pose même pas. « J'ai encore de la difficulté à croire que je vais bientôt avoir un toit à moi, je suis vraiment reconnaissante », dit-elle.

Avec les informations de Carolyn Dunn, CBC News