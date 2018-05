Impossible de s'enrichir grâce aux essais cliniques dans le réseau public. C’est plutôt pour bénéficier de la fine pointe du savoir médical que les patients consentent à participer.

À l'Hôpital de Moncton, le « sujet » n'est pas un cobaye, mais plutôt un patient supervisé par une équipe médicale, comme celle du médecin hématologue Nizar Abdel-Samad.

Le médecin hématologue Nizar Abdel-Samad mène huit essais cliniques sur les maladies sanguines. Photo : Radio-Canada

« C'est le meilleur traitement que le patient peut avoir parce que c'est mis au point après beaucoup d’études et de précautions », garantit le Dr Abdel-Samad.

L’hématologue supervise lui-même huit études sur les maladies du sang, « toutes très intéressantes et très bénéfiques pour les patients », souligne-t-il.

Les études peuvent permettre au patient d’accéder à des traitements inaccessibles autrement, dont la valeur atteint parfois des centaines de milliers de dollarsÀ l

Le directeur régional de la recherche au réseau de santé Horizon, Barry Starck, précise que le Réseau mène en moyenne 750 études cliniques. Un tiers sert à tester des médicaments, la majorité vise à améliorer la qualité de vie du patient.

Les essais cliniques sont divisés en quatre phases distinctes. La phase numéro un, la plus risquée, représente les premiers essais sur l’être humain.

Nous ne pratiquons pas la phase numéro un parce qu’elle nécessite un suivi particulier, elle se déroule très rapidement, et la sécurité du traitement n’a pas été testé à ce stade. Barry Stark, directeur régional de la recherche au Réseau de santé Horizon

Des résultats concrets

Cette année, une étude clinique du réseau Horizon a mené à une avancée dans le domaine orthopédique.

Selon la gestionnaire des services de recherche à l’Hôpital de Moncton, Dominique Richard, l’expérience a permis de confirmer des hypothèses sur la rémission après une intervention chirurgicale à la hanche ou au genou.

Le jour de leur opération, les patients ont été soumis à quatre scénarios.

Quatre scénarios types: Assis sur le lit

Se lever debout

Marcher dans la chambre

Marcher dans le corridor

L’expérience a confirmé ce que soupçonnait déjà les orthopédistes : plus le patient est mobile, plus court est le temps d’hospitalisation. Ceux qui avaient marché dans le corridor quittaient l’hôpital plus rapidement.

Donc moi si j'étais un patient qui avait eu une chirurgie, je m'assurerais de bouger pour être sûr de pouvoir rentrer chez moi le plus vite possible. Dominique Richard, gestionnaire des services de recherche à l’Hôpital de Moncton

La liste des essais cliniques en cours et à venir peuvent être consultés directement sur le site du Réseau de santé Horizon.

D'après les informations de Nicolas Pelletier