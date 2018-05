C’est la première fois qu’une stratégie provinciale à cet effet est développée par des membres des Premières Nations pour les gens de ces communautés.

Pour prévenir le suicide, elle ne suggère pas moins de 75 actions à prendre, qui sont réparties sous neuf engagements principaux.

Par exemple, il est recommandé de mieux équiper les enfants et les jeunes pour faire face aux émotions négatives, et de renforcer les soins en ce qui concerne les problèmes de dépendance et de toxicomanie.

Un trop grand nombre de nos jeunes perdent espoir en Saskatchewan, particulièrement dans le Nord. Quelque chose doit être fait David Pratt, vice-chef de la FSIN

Cette stratégie souligne aussi l’importance d’arriver à une égalité en matière de santé entre les Premières Nations et les non-Autochtones.

Dans ce rapport, David Pratt rappelle que les chiffres concernant le suicide chez les autochtones de la province sont alarmants et qu’ils continuent d'augmenter.

Entre 2005 et 2016, 30 % des gens qui se sont suicidés faisaient partie des Premières Nations, si l'on ne compte pas les cas où l’ethnicité est inconnue.

Deuxième journée de l’Assemblée législative annuelle de la Fédération des nations autochtones souveraines. Photo : Radio-Canada

Le taux de suicide chez les Premières Nations en Saskatchewan est 4,3 fois plus élevé que chez les non-autochtones de la province, alors que les taux sont encore plus hauts chez les jeunes.

Le vice-chef a indiqué qu'il a l'appui de la ministre des Services aux Autochtones ainsi que de celle des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord.