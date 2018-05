Les bienfaits

En 1970, deux adeptes expliquent à l'animatrice de l’émission Femme d’aujourd’hui, Aline Desjardins, les raisons pour lesquelles elles joggent. À l’époque, il s’agit encore d’une activité peu pratiquée.

Ça m’a redonné le bonheur de vivre. J’ai l’impression que je fais quelque chose à moi et tous les jours, ça me donne un but. Joggeuse

Ce sport a de grands bienfaits pour la santé s’il est mis en pratique régulièrement. Il améliore la capacité cardiorespiratoire et peut aider à se sentir bien dans sa peau. Ce qui explique pourquoi l’intérêt pour la course s’est répandu.

Le jogging est très accessible. Il est possible de s'entraîner n’importe où, n’importe quand, seul ou en groupe. Cette activité s'adresse à tous, puisque chacun se déplace à son rythme.

De plus, la course ne requiert pas beaucoup d’équipement. Évitez toutefois d'imiter Aline Desjardins qui, essayant de jogger pour la première fois, est chaussée de talons hauts. Cela pourrait causer de vilaines entorses.

Bien se préparer à courir

Il est essentiel de connaître les notions élémentaires avant de se lancer dans la course à pied.

S’adressant au journaliste Pierre Sormany à l’émission Repères du 21 mai 1982, le commentateur sportif Joe Malléjac donne plusieurs conseils pour courir de manière saine et sécuritaire. D’abord, une chaussure adaptée est de mise pour protéger contre les chocs.

Il rappelle également, démonstrations à l’appui, l’importance de bien s’étirer avant de commencer à jogger. Il ne faut pas non plus lésiner sur les exercices de musculation, ciblant notamment les muscles abdominaux et du dos.

Les compétitions populaires se multiplient au point où l’on se demande si ce ne sont pas les sédentaires qui sont devenus anormaux. Pierre Sormany, journaliste

Si vous avez l’ambition de compléter un marathon, ne vous fiez pas seulement à ces conseils. Cette épreuve sportive diffère du jogging, car on y court pendant plusieurs heures.

L’entraînement doit donc être plus long et mieux structuré pour répondre aux exigences physiques. Mais où il y a de la volonté, le fil d’arrivée peut être franchi.

Bonne course à tous les marathoniens et marathoniennes!