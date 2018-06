Michel : Comment la musique est-elle entrée dans ta vie?

Je voyais toujours mon père en train de jouer de la guitare et chanter. Quand j'étais petite, je lui ai demandé : "Hey papa, j'aimerais vraiment commencer à jouer de la guitare!". Il m'a montré quelques trucs et j'ai commencé à jouer de tout. J'ai joué du piano, de la guitare et de la batterie et c'est là que tout a explosé! Lisa Malo, Polyfonicienne