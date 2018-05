Un texte de Nafi Alibert

La nouvelle méthode de diagnostic permet de détecter le parasite responsable de cette maladie tropicale en moins d’une heure.

« La malaria est une des maladies infectieuses qui causent le plus de décès dans le monde, elle se répand vite dans le corps, donc un diagnostic et un traitement rapide sont très importants », observe Dr Dylan Pillai, le professeur de médecine à l’Université de Calgary qui a développé le test.

Un kit portable

Pas besoin de laboratoires sophistiqués, de personnel spécialisé, ni même d’électricité pour faire passer le test. Tout l'équipement nécessaire peut être alimenté par une batterie et tient dans une petite valise.

La trousse permet de détecter la malaria, une maladie qui fait près d'un demi-million de morts chaque année. Photo : Radio-Canada/Nafi Alibert

« Nous allons aussi faire en sorte que les échantillons n’aient pas besoin d’être réfrigérés [...], car le maintien de la chaîne de froid est un gros problème, en particulier dans les pays à bas et moyen revenus », ajoute le Dr Pillai.

Une considération de taille, puisque la maladie est particulièrement meurtrière dans les pays d’Afrique subsaharienne.

Le procédé développé par les scientifiques de l’université de Calgary consiste à multiplier l’ADN du parasite dans une toute petite éprouvette contenant le sang d’un patient. Cette dernière contient des composés chimiques, dont des enzymes. Si l’échantillon de sang est contaminé par la malaria, il prendra, au bout de quelques minutes, une teinte verte fluo visible à l’œil nu.

En quelques minutes à peine l'échantillon porteur de la malaria est devenu vert. L'autre reste transparent et indique que le patient n'est pas malade. Photo : Radio-Canada/Nafi Alibert

Habituellement, on utilise un microscope et des milliers de dollars d'équipement pour dépister la maladie, explique Dylan Pillai. Avec sa technique, les tests ne devraient pas coûter plus de 5 $.

Un meilleur dépistage

Le kit mis au point à l’Université de Calgary permet de détecter efficacement un large éventail de souches de malaria, même chez les personnes présentant un faible taux d’infection.

« Un des plus grands défis dans les pays où la malaria est endémique est d’arriver à détecter le parasite quand il est rare dans le sang des patients », partage le Dr Pillai. « Ce type de personnes ne consulte généralement pas de médecin, elles représentent la face cachée de la malaria, mais il est important de les diagnostiquer pour leur administrer le bon traitement. »

En outre, ce nouveau test est aussi capable de détecter les souches de malaria devenues résistantes à certains antibiotiques.

Encore au stade de prototype, la nouvelle trousse de dépistage sera testée en Éthiopie à la mi-juin.

« Nous irons aussi former l’équipe avec laquelle nous collaborons là-bas pendant une quinzaine de jours pour leur apprendre à réaliser les tests », termine James Cheaveau, un étudiant à la maîtrise qui a participé à la conception des essais cliniques.