Un texte de Catherine Poisson

Jusqu'au 1er août, des représentants des comités s'arrêteront dans plusieurs municipalités du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la Côte-Nord, et des Îles-de-la-Madeleine.

Cette tournée vise à faire connaître le site web et la page Facebook Côtes-à-Côtes, et à inciter les gens à y soumettre leurs photos et observations du littoral.

L'objectif est de dresser un portrait précis de l'état dans lequel se trouve le fleuve tout en sensibilisant la population aux changements climatiques, selon la directrice du Comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire, Françoise Bruaux.

Elle appelle d'ailleurs les gens à fouiller dans leurs vieilles photos prises au bord du fleuve.

On invite les gens à partager leurs histoires d'enfance, comment c'était le fleuve dans leur temps. Françoise Bruaux, directrice du Comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire

« On n'a pas de données visuelles du début du siècle, mais ça existe chez les gens qui ont des photos de famille de l'époque des stations balnéaires où les Américains venaient se prélasser... Avant que la 132 ne soit là, les gens étaient beaucoup plus tournés vers le fleuve », explique Mme Bruaux.

La population est également encouragée à partager des photos des actions posées pour protéger l'environnement du fleuve, comme le nettoyage des berges.

« Il y a beaucoup d'initiatives citoyennes, et on n'est pas au courant. On veut mettre ça en valeur », affirme Mme Bruaux.

L'art au service de l'écologie

L'un des arrêts de la tournée se fera à L'Islet le 9 juin, pour l'exposition L'Écho des fluides du photographe et cinémagraphe Jean-Sébastien Veilleux.

La quantité d'objets de fabrication humaine que le fleuve avale puis rejette a fortement ébranlé l'artiste basé à Saint-Jean-Port-Joli, au point où il a décidé d'en faire de l'art engagé.

Le photographe Jean-Sébastien Veilleux (à gauche) a participé à une corvée de nettoyage des berges à Sainte-Flavie. Photo : Radio-Canada/Catherine Poisson

« Il y a des secteurs où c'est incroyable, je fais des découvertes d'objets de toutes grosseurs, souvent de plastique, et je sors de là choqué, troublé », admet M. Veilleux.

Le fleuve nous parle, il parle de nous avec les objets qu'il nous renvoie. Je me suis demandé : est-ce que ces objets pourraient devenir des créatures? Jean-Sébastien Veilleux, photographe et cinémagraphe

L'Écho des fluides présentera ces déchets ainsi amassés, avant que le photographe ne les utilise pour transformer cinq personnalités québécoises en « créatures ».

Les personnalités choisies seront costumées et maquillées grâce à ces déchets devenus matière, puis photographiées directement sur les berges de cinq municipalités québécoises. Les portraits ainsi obtenus seront exposés en 2019.

Ceux et celles qui souhaitent contribuer à ce projet d'art écologique ont jusqu'au 27 mai pour ramasser des objets sur les berges et les déposer dans l'un des cinq lieux de dépôts identifiés à cet effet.