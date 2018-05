Ottawa a bloqué mercredi la proposition de rachat d'Aecon par l'entreprise chinoise CCCC International Holding, une transaction évaluée à 1,5 milliard de dollars, pour des raisons liées à la sécurité nationale.

« Je suis très confiant, a indiqué le ministre Bains jeudi matin à Ottawa. Cette décision va améliorer notre situation, particulièrement au sujet de la sécurité nationale. C’est pourquoi nous avons bloqué [le rachat]. »