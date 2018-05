Un texte de Michel Nogue

Quentin Duquenne regarde dans le vide pendant que son père décrit la vie quotidienne de son fils, atteint d'un handicap intellectuel. Son père, Gregory, arrête de parler un instant et tend une main devant le visage de son fils. Quentin est étonné et il place ensuite sa main sur celle de son père sans dire un mot. D'ailleurs, il communique par des cris.

Quentin a l'intelligence d'un enfant de neuf mois. Et il n'y a aucun espoir que son état s'améliore. « Ça, c'est notre lot à tous les jours », explique Gregory Duquenne.

Gregory Duquenne, de Grande-Digue, N.-B. avec son fils Quentin, 14 ans. Photo : Radio-Canada/Michel Nogue

Cet adolescent est l'une des dix personnes au monde qui souffrent du syndrome Temple-Baraitser. En plus d'une déficience intellectuelle prononcée, Quentin souffre de problèmes cardiaques. Son coeur s'est arrêté à trois reprises au cours des dernières années. Chaque fois, ses parents ou le personnel soignant d'un hôpital ont réussi à le ranimer.

Mais Gregory Duquenne et la mère de Quentin, Nathalie Bovit, tiennent à ce qu'il n'y ait pas de mesures exceptionnelles la prochaine fois que leur fils fera un arrêt cardiaque. Ils craignent que son état de santé ne se détériore davantage si son cerveau manque d'oxygène lors d'une réanimation. M. Duquenne reconnaît qu'il s'agit d'une décision difficile, puisque son fils risque de mourir avant lui. « Et le plus dur dans l'histoire par rapport à ça, c'est qu'il y a des gens qui te jugent derrière », ajoute le père de Quentin.

De la réanimation, il n'y en aura pas. Alors, est-ce qu'on va le garder pour nous? Ou est-ce qu'on va regarder pour son bien-être à lui? En tant que parent, on veut toujours [que nos enfants nous survivent]. Quand on a un enfant normal, oui. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Gregory Duquenne, père d'un adolescent lourdement handicapé

Un peu plus tard dans la conversation, M. Duquenne montre l'un des deux certificats de non-réanimation signés par des médecins. Ces documents stipulent que Quentin ne doit pas être ranimé s'il fait un quatrième arrêt cardiaque.

L'école refuse de le laisser mourir

Lorsque M. Duquenne et son épouse ont fait part de leur volonté à l'école de Grande-Digue, la direction a carrément refusé leur demande. Dans une lettre écrite aux parents, la directrice générale du District scrolaire francophone Sud, Monique Bourque, explique que la Loi sur l'éducation stipule que le personnel enseignant doit « être attentif à la santé et au bien-être de chaque élève ».

« Toutefois, un avis d'ordonnance de non-réanimation sera remis au personnel médical s'il devait être appelé à l'école pour prodiguer des soins à votre fils », précise Monique Bourque.

Radio-Canada a tenté, sans succès, d'obtenir des précisions du District scolaire et du ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick.

Gregory Duquenne condamne la décision des autorités scolaires d'ignorer les avis des médecins.

« Je trouve ignoble ce qu'ils font. Parce qu'ils ne se sont jamais posé la question à savoir ce qu'ils feraient, eux, si c'étaient leurs enfants. Si c'était quelqu'un de leur famille, est-ce qu'ils [feraient] la même chose? Moi je ne suis qu'un papier, je ne suis qu'un numéro, je ne suis qu'un nom et un prénom » déclare le père de l'adolescent handicapé.

Nathalie Bovit (avec son époux Gregory Duquenne) ne comprend pas la décision du District scolaire francophone Sud d'ignorer le certificat de non-réanimation de son fils. Photo : Radio-Canada/Michel Nogue

De son côté, la mère de Quentin s'explique mal comment le district scolaire a pu en arriver à cette conclusion.

Je l'ai déjà perdu trois fois, mon enfant. Je sais ce que c'est de perdre son enfant. Je ne peux pas comprendre. Nathalie Bovit, mère d'un adolescent lourdement handicapé

Quand on lui demande comment elle voit l'avenir de son fils, Mme Bovit répond « Je vis au jour le jour. C'est ce qu'on apprend quand on a un enfant handicapé. »

Pour ce couple, la réflexion est faite sur le droit de son enfant de ne pas subir d'acharnement lors d'un prochain arrêt cardiaque. « Légalement, j'ai le droit. [...]. J'espère qu'un jour, ils vont réaliser l'erreur de cette directive », conclut Gregory Duquenne.

La cour pourrait déterminer quelle option est dans l’intérêt de l’enfant

La prise de position des autorités scolaires, qui se base sur la loi sur l’éducation, est très solide, souligne l’avocat Nicholas Léger-Riopel, mais les parents ont aussi des droits si un tribunal les appuie.

« Un parent a le droit de refuser des soins vis-à-vis de son enfant si ce refus est justifié. Donc, le critère, c’est vraiment le refus justifié. Dans certains cas, la non-réanimation pourrait être justifiée si un tribunal était d’avis que réanimer ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant », affirme Nicholas Léger-Riopel.

La cour pourrait trancher le débat en déterminant si la non-réanimation est dans l'intérêt ou non de l'enfant, selon l’avocat Nicholas Léger-Riopel. Photo : Radio-Canada

Les parents pourraient demander aux tribunaux de déterminer si l’avis médical de non-réanimation est dans l’intérêt ou non de l’enfant.

« Ce serait les tribunaux qui évalueraient: est-ce c’est dans l’intérêt de l’enfant de le réanimer ou est-ce que c’est plutôt contraire à son intérêt de le réanimer? [...] Si le tribunal ordonne qu’ils appliquent l’ordonnance de non-réanimation, ce qui me surprendrait, et bien là, l’école n’aurait plus le choix d’agir conformément à la demande », explique Nicholas Léger-Riopel.

Et à savoir s'il s'agit d'un débat purement théorique, puisque rien n'indique que Quentin mourra prochainement, Gregory Duquenne répond: « Il peut encore vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tant mieux! Mais je ne veux pas que d'autres personnes décident pour lui. »