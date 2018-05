Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Pascal Rhéaume a une feuille de route impressionnante.

Comme joueur, il a atteint la ligue nationale et a même remporté la Coupe Stanley avec les Devils du New Jersey.

Comme entraîneur, il a dirigé dans la Ligue de hockey midget AAA et a été adjoint dans la Ligue américaine et plus récemment avec le Phoenix de Sherbrooke dans la LHJMQ.

Pascal Rhéaume veut ramener une culture gagnante à Val-d'Or, avec un bon travail d'équipe. « Je suis très proche de mes joueurs, je communique beaucoup avec mes joueurs, je suis très demandant dans les pratiques, mais je peux vous garantir qu'un joueur qui va venir à Val-d'Or cette année va avoir le goût de venir à Val-d'Or, va avoir le goût de mettre les patins, de mettre le chandail des Foreurs », déclare-t-il.

Pascal Rhéaume, nouvel entraîneur-chef des Foreurs de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada/Jocelyn Corbeil

Travail d'équipe

Le directeur général des Foreurs, Pascal Daoust, explique le choix de son nouvel entraîneur par sa capacité à travailler en équipe. « Il apporte aussi une fraîcheur, c'est une bonne personne, un bon individu, facile de travailler en collaboration, parce que la structure que je souhaite qu'on mette de l'avant, c'est une structure où on travaille au "nous" et au "on" et Pascal adhère très bien à ça », affirme-t-il.

Le hockey occupe une grande place dans la famille du nouvel entraîneur-chef des Foreurs, puisque Pascal Rhéaume est le frère de l'ex-hockeyeuse Manon Rhéaume, qui est devenue en 1992 la première femme à jouer pour une équipe de hockey professionnelle avec le Lightning de Tampa Bay.

Derrière le banc, il sera secondé par Pascal Daoust, qui sera entraîneur associé tout en demeurant le directeur général hockey des Foreurs.