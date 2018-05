Le jeu Active Shooter, qui sera offert sur la boutique Steam à compter du 6 juin, propose d’incarner tour à tour un membre d’une escouade tactique, un tireur et un écolier pendant une fusillade.

« Selon votre rôle, votre objectif peut être de protéger et d’extraire [les civils] ou de chasser et de détruire », peut-on lire dans la description du jeu publiée par son éditeur, ACID.

« C’est de très mauvais goût », a indiqué une porte-parole de l’organisme de sensibilisation à la violence par armes à feu Infer Trust à BBC News. « Il y a eu 22 fusillades dans des écoles aux États-Unis depuis le début de l’année. Pourquoi quelqu’un pourrait-il penser que c’est une bonne idée de vendre quelque chose d’aussi violent et d’être aussi insensible à la mort de tant d’enfants? »

En guise de conclusion à la description de son jeu, ACID indique toutefois qu’il ne faut pas le prendre au sérieux. « Il ne s’agit que d’une simulation, rien de plus, écrit l’éditeur. Si vous avez envie de blesser quelqu’un dans votre entourage, veuillez chercher de l’aide auprès d’un psychiatre local ou composez le 911. »

Retirer le tireur du jeu?

ACID a répondu aux critiques d’Infer Trust et d’internautes sur la page d’Active Shooter, sur la boutique en ligne Steam. « Après avoir reçu autant de critiques et de commentaires haineux, je vais probablement retirer le rôle du tireur avant la sortie du jeu. » L’éditeur dit toutefois avoir écrit à Valve, l’entreprise propriétaire de Steam, et attendre sa réponse avant de prendre une décision.