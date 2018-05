Le président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, (CISSS de l'Outaouais) Jean Hébert, ainsi que le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Gaétan Barrette, ont tous deux réagi au rapport de la coroner Pascale Boulay déposé mercredi à la suite du décès de Marie Jacque Fortin et de son bébé Alexie à l'hôpital de Hull en 2016.