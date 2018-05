L'opération s'amorcera à 13 h et sera menée en collaboration avec la Société de la rivière Saint-Charles.

« Les déchets qui s'accumulent sur les rives sont toujours nombreux et de différentes sources, explique le directeur des opérations, Guillaume Auclair. Parfois, ils peuvent venir de construction, des déchets d'alimentation, parfois c'est l'eau qui en apporte. »

Il arrive encore que les abords de la rivière servent de dépotoir clandestin, ajoute le directeur des opérations. Le passé industriel du secteur fait aussi rapidement surface lors des corvées de nettoyage.

La rivière Saint-Charles à Québec Photo : Radio-Canada

« L'année passée, on a peut-être sorti une cinquantaine de pneus et ils n'avaient pas été mis dans la rivière l'année passée. C'est parfois des pneus qui peuvent dater des années 1940, 1950 et 1960. Ça ne se décompose pas très vite un pneu », insiste Guillaume Auclair.

Chaque pneu qu'on réussit à enlever, c'est définitif, il ne retourne plus dans la rivière. Guillaume Auclair, directeur des opérations, Société de la rivière Saint-Charles

Au total, une dizaine d'opérations de nettoyage sont organisées par des écoles, des groupes communautaires ou des entreprises chaque année.

« La mobilisation du milieu est vraiment appréciable, la population est très active », se réjouit M. Auclair.