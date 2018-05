Obtenu des Sabres de Buffalo à la date limite des échanges, Kane a eu une présence remarquée avec les Sharks, tant en fin de saison que durant les deux premiers tours des séries.

En 17 matchs avec San José, il a inscrit 9 buts et 5 passes. Il a ajouté quatre buts et une mention d'aide en neuf rencontres des séries contre les Ducks d'Anaheim et les Golden Knights de Vegas.

Puisque Kane, 27 ans, a accepté l'offre des Sharks, les Sabres recevront en compensation un choix de premier tour au repêchage en 2019.

Buffalo a aussi mis la main sur un choix de quatrième tour en 2019, ainsi que sur l'espoir Danny O'Regan.

Ce choix de premier tour des Thrashers d'Atlanta en 2009, 4e au total, présente une fiche à vie de 186 buts et 168 passes en 574 matchs avec Atlanta (Winnipeg), Buffalo et San José.