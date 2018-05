Près de 10 jours après le décès tragique de Brodie McCarthy lors d'un tournoi de rugby à Summerside, le championnat scolaire a repris ses droits mercredi à l'Île-du-Prince-Édouard. Joueurs, entraîneurs, parents et dirigeants n'ont pas oublié le drame. Ils étaient néanmoins tous unanime et d'accord sur le principe de reprendre le plus rapidement possible le chemin des terrains.