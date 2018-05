La superficie du service passera ainsi de 650 m2 à 3500 m2 et permet d'accueillir un troisième bureau de triage, de nombreuses salles de surveillance et d'évaluation ou encore un service de radiologie et d'électrocardiographie.

Le coût total du projet s'élève à 44 millions de dollars.

Le ministre de la Santé du Manitoba, Kelvin Goertzen, espère que ce changement amènera une meilleure prise en charge des patients, diminuera les coûts et facilitera les conditions de travail du personnel.

Les salles de surveillance supplémentaires, dont beaucoup comprennent de nouvelles technologies, réduisent les occasions d'avoir à déplacer des patients pendant qu'ils sont aux urgences, explique la directrice d'exploitation de l'Hôpital Grace, Kellie O'Rourke.

Elle ajoute que le personnel sera équipé d'un système de communication mains libres qui lui permettra de parler à d'autres membres du personnel ou de prendre un appel sans quitter les patients.

« Un nouveau système de gestion des fournitures permettra en outre de réduire les pertes de temps et le gaspillage de fournitures », a déclaré Kellie O'Rourke.

Une fois les patients triés et évalués, ils seront dirigés vers la zone appropriée pour attendre le traitement. Photo : Radio-Canada

La nouvelle urgence est la première partie de la phase deux des changements radicaux menés dans le domaine des soins de santé de la province, notamment la fermeture éventuelle des salles d'urgence des hôpitaux Concordia et Seven Oaks.

Les travaux de rénovation à l'Hôpital Saint-Boniface font également partie du plan.

La phase un comprenait la fermeture de la salle d'urgence de l'Hôpital général Victoria et du centre de soins d'urgence du Centre de santé Misericordia en octobre dernier.