Selon le sergent de la Sûreté du Québec, Claude Doiron, une vingtaine de policiers ratissent le secteur à bord de véhicules tout terrain et d'hélicoptères afin de retrouver Léon Drapeau, 75 ans, de Mont-Carmel, de Pierre Barrière, 57 ans, de Montréal et Ronald Filion, 78 ans, de L'Île-Perrot.

Les recherches se concentrent encore sur plusieurs centaines de kilomètres carrés de territoire. « Ce secteur-là est immense, explique le sergent Doiron. Le lac de l'Est fait plus d'une centaine de kilomètres de long et borde la frontière canado-américaine », poursuit-il.

Les recherches s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres. Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

Les policiers espèrent réussir à localiser le véhicule des trois hommes afin de circonscrire leurs recherches.

On nage en plein mystère parce qu'on n'a aucun point de départ où concentrer nos recherches. Claude Doiron, sergent et agent d'information de la Sûreté du Québec pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie

La conjointe de Léon Drapeau, Céline Lévesque, se dit très inquiète. « Ça fait depuis 33 ans que je suis avec Léon. Ce n'était pas dans ses habitudes de manquer à l'appel. »

Elle ajoute que l'un des hommes porté disparu en même temps que son conjoint avait un cellulaire, mais qu'il est assurément déchargé à l'heure qu'il est.

Pour sa part, le sergent Doiron précise que les trois hommes disparus ont certains problèmes de santé. « Ils ont des médicaments qu'ils doivent prendre pour leur santé, des médicaments qu'ils n'ont pas avec eux, ce qui rend la situation encore plus préoccupante et inquiétante pour leur famille », dit-il.