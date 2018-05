Près d’un an après avoir commandé une vingtaine d’épisodes, le géant américain de la diffusion en ligne a dévoilé les premières images mercredi.

Au cours des dix premiers épisodes, on suivra la princesse Bean, qui lève le coude, et ses compagnons Elfo et Luci au coeur de Dreamland, un royaume médiéval qui tombe en ruine. La bande d'hurluberlus tombera autant sur des ogres, des esprits, des harpies, des trolls que sur des abrutis.

La griffe et l'humour caustique auxquels nous a habitués Matt Groening avec les 636 épisodes des Simpsons, semblent toujours au rendez-vous dans Disenchantment.

Quant à l’ineffable famille jaune de Springfield, ils reviendront sur les ondes de Fox pour une 30e saison. La série qui roule depuis 1989 a battu le record de la plus longue série télévisée à heure de grande écoute, doublant Gunsmoke.