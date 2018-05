Jaspaul Uppal faisait l’objet d’un mandat d’arrestation pancanadien.

Il doit être accusé de voies de fait graves lors de sa comparution à Brampton, près de Toronto.

Selon la police, la victime de 29 ans était assise tout bonnement dans les marches d’un escalier du terminus d’autobus du centre commercial Square One à Mississauga, lorsque les trois présumés attaquants l’ont rouée de coups, sans raison apparente.

L'attaque a été captée par une caméra de surveillance. Photo : Police régionale de Peel

Les deux autres suspects, Parmvir Singh Chahil et Ronjot Dhami, avaient été arrêtés en mars dans la région de Peel et à Windsor et avaient été accusés eux aussi de voies de fait graves.