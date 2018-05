Installés tant bien que mal sur les bancs de l'avion avec beaucoup d'enfants sur les genoux, les premiers adultes évacués ont pu souffler pour la première fois. Dans la carlingue de l'appareil, le bruit assourdissant des quatre réacteurs laissait peu de place pour la conversation. La fatigue et le soulagement pouvaient se lire sur les visages.

« Je suis contente de partir d'ici », a confié Leena Leveque, juste avant le décollage.

Une jeune fille traîne sa valise vers un CC-130 Hercules à Red Lake, en Ontario, pour être transportée par avion à Winnipeg après que des feux de forêt ont menacé Little Grand Rapids et la Première Nation Pauingassi au Manitoba. Photo : Radio-Canada/Tyson Koschik

En compagnie des autres évacués, elle a d'abord été transportée par un hélicoptère des forces aériennes jusqu'à Red Lake en Ontario, à plus de 150 kilomètres de Little Grand Rapids. Un porte-parole des forces aériennes a expliqué mercredi que Red Lake était l'aéroport le plus proche pouvant permettre le décollage de l'Hercules CC-130 d'une capacité de 88 sièges qui a transporté les évacués à destination de l'aéroport de St Andrews à l'extérieur de Winnipeg.

« Je suis soulagé, très soulagé », a confié James Eischen, un autre passager à bord.

Les premières informations font état de 11 maisons endommagées par le feu. James Eischen ne sait pas si sa maison en fait partie. « Je ne le saurai pas avant plusieurs jours, j'imagine. Quelqu'un me le dira plus tard, j'espère ».

Le feu d'origine humaine a débuté lundi, a indiqué un porte-parole de la province mercredi.

Les évacuations coordonnées par la Croix rouge ont commencé mardi avec des compagnies aériennes locales. L'aide du gouvernement fédéral a été demandée mardi et approuvée mercredi matin.

Les efforts de sauvetage ont dû s'arrêter mardi soir à cause de la fumée et de l'obscurité, et des centaines de résidents ont dû passer la nuit dans le gymnase de l'école de Little Grand Rapids.

« De mon point de vue, c'était terrifiant », a déclaré Chad Duck, un résident de la communauté qui a été transporté à l'aéroport de St Andrews par Amik Aviation mercredi soir.

« La nuit dernière, nous avons paniqué, nous étions à l'aéroport et le feu n'était même pas à un kilomètre, je crois, et nous nous demandions comment nous allions faire pour qu'autant de gens reviennent à temps dans la réserve alors que le feu est si proche. »

Selon la province, 45 feux de forêt brûlent au Manitoba, dont 6 qui n’ont pas encore été maîtrisés. Photo : Radio-Canada

« Le feu était très près de nous », a estimé Nicholas Dunsford, un autre résident de l'aéroport de St Andrews. « La fumée volait partout, des cendres se déposaient sur mes cheveux et mon corps, partout. »

Beaucoup de gens à l'aéroport de Red Lake ont dit qu'ils étaient heureux d'être évacués, mais estiment que les efforts de sauvetage auraient dû être mis en place plus rapidement.

« Je pense que le gouvernement qui a géré cela a laissé tomber les gens », a déclaré Jeanette Brown, une travailleuse sociale de la communauté. Elle dit que le conseil de la réserve et le gouvernement provincial auraient dû voir le danger venir plus tôt.

Au sortir de l'avion Hercules qui l'a transporté depuis Red Lake, Joseph Owen s'est dit soulagé, mais inquiet de savoir quand il pourrait revenir chez lui.

« Notre maison est toujours là, d'autres ont brûlé », a-t-il expliqué.

Aussitôt que les conditions le permettront, les évacuations aériennes continueront jeudi. L'évacuation de tous les résidents devrait nécessiter plusieurs jours.