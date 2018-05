C'est le violoncelliste Stéphane Tétreault et la pianiste Lysandre Ménard qui feront vibrer l'église Sainte-Cécile du Bic à l'occasion du premier concert du festival de musique de chambre, le 4 août. Ils joueront des pièces de Chopin et Debussy, notamment, tout en proposant quelques surprises.

« Il y aura un peu de découvertes à travers les standards bien aimés », explique le directeur artistique de l'événement, James Darling.

Quelques jours plus tard, l'ensemble Made in Canada proposera une mosaïque d'œuvres inédites crées par des compositeurs issus de 14 régions différentes au pays.

La violoncelliste Elinor Frey, la soprano Suzie LeBlanc et la harpiste Valérie Milot font également partie des musiciens qui offriront des prestations pendant les neuf jours du festival.

Pour les grands et les petits

En plus des spectacles réguliers, les Concerts offriront quelques activités destinées aux jeunes, notamment dans certains centres de la petite enfance et au Camp musical du lac Matapédia.