Les experts ont pour mission de faire des recommandations à la province sur les mesures à adopter pour lutter contre les violences familiales. Les membres du comité sont le coroner en chef, des travailleurs sociaux spécialisés dans les violences familiales, ainsi que des agents de police.

Parmi les dix provinces du pays, la Saskatchewan a le plus haut taux de violences familiales et interpersonnelles rapportées à la police. Entre 2004 et 2015, 48 personnes sont mortes à la suite de violences familiales.

Selon la coordonnatrice de l’Association provinciale des maisons d’hébergement pour femmes de la Saskatchewan (PATHS), Jo-Anne Dusel, la province souffre de son économie en dents de scie.

Nous savons qu'il existe parfois une corrélation entre les difficultés financières et un plus haut risque d’homicides liés à la violence familiale Jo-Anne Dusel, coordonnatrice de l’Association provinciale des maisons d’hébergement pour femmes de la Saskatchewan (PATHS)

Mme Dusel, pense qu’il serait bon que la province suive l’exemple de l’Ontario et établisse un comité permanent pour examiner les cas d’homicides liés à la violence conjugale.

Selon le rapport préliminaire du comité rendu public en mai 2017, la majorité des victimes étaient des femmes, et la majorité des contrevenants, des hommes.