« Ai trouvé ce spa intact, avec son couvercle, sur la plage de mon père à Saint-Jean (N.-B.), avait écrit Paul Crowdis. J’aimerais bien rendre cette merveille à son propriétaire à temps pour la fête des Mères [...] pour que [maman] puisse évacuer le stress de cette fête dans un paradis de jets d’eau et de mousse! »

Ce jacuzzi a dérivé jusqu'à la porte de la maison paternelle de Paul Crowdis pendant les inondations. Photo : Facebook/Paul Crowdis

Le message avait été partagé des milliers de fois et les propriétaires s’étaient bien vite manifestés. En fait, ils demeuraient à une centaine de mètres de distance seulement.

Jason Harrity et Lisa Rumson-Harrity n’ont toutefois pu récupérer leur spa rapidement et quand ils ont voulu le reprendre, il avait disparu, sans doute emporté par des éboueurs de la Ville de Saint-Jean, avec les nombreux débris des inondations.

Paul Crowdis et Colin Friars ont eu plus de chance… Mercredi, un camion est arrivé chez eux et il en est sorti un spa flambant neuf pour six personnes, gracieuseté de Softub, le fabricant ontarien du spa qu’ils avaient trouvé.

Paul Crowdis a eu la surprise de voir apparaître ce spa flambant neuf chez lui mercredi. Photo : CBC/Julia Wright

« On ne voit pas assez de compassion dans le monde ces jours-ci, a expliqué Wayne Fraser de Softub Canada. C’est réconfortant de savoir que des gens posent des gestes comme celui-là, au moment où tant de gens font face à l’adversité, avec les inondations au Nouveau-Brunswick. »

Des représentants de Softub à Mahone Bay, au sud d’Halifax, se sont déplacés pour livrer le spa en personne.

Des employés de Softub sont venus de Mahone Bay, en Nouvelle-Écosse, pour livrer le spa. Photo : CBC/Julia Wright

Ils espèrent que leur geste et celui des deux amis en inciteront d’autres à « donner au suivant ».

« Nous espérons que les gens se remettront rapidement sur pied ici. Nous voulions faire notre part », a déclaré Jane Smith de Softub.

Les deux compères dans leur nouveau spa pour six personnes. Photo : CBC/Julia Wright

Pour ce qui est de Paul Crowdis et de Colin Friars, ils ont l’intention d’organiser une fête pour inaugurer leur spa. Et en dépit des inondations qui ont bouleversé la vie de tant de gens dans la région, leur humour est resté intact.

« Nous avons aussi trouvé une Porsche dans la rivière, lance Colin Friars. Peut-être qu’un vendeur voudrait nous en donner une! »

D'après un reportage de Julia Wright, CBC