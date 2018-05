Le bateau L'Héritage 1, de la Compagnie de navigation des Basques, a effectué sa première traversée jeudi matin, une journée plus tard que prévu.

La saison s'ouvrait officiellement mercredi, mais les forts vents ont empêché L'Héritage 1 de faire ses premiers voyages.

La gestionnaire de la Compagnie de navigation des Basques, Patricia Russel, affirme que la traverse effectue un peu plus de 500 voyages par an en moyenne, dépendamment de la météo et du nombre touristes en visite au Québec.

Le CNM Évolution, qui fait la traverse entre Rimouski et Forestville, est immatriculé à Gaspé, a été construit par le Chantier naval de Matane, propriété à l'époque d'Hilaire Journeault. Photo : Radio-Canada

Un peu plus à l'est, la saison du CNM Évolution, qui devait s'amorcer jeudi, est pour sa part retardée de deux jours.

Selon une employée de la traverse Rimouski-Forestville, certains ajustements doivent être faits à la suite de l'inspection du bateau.

Des tests en mer devaient être réalisés mercredi, mais ont dû être annulés en raison des forts vents. Ces tests seront faits jeudi et la première traversée entre Rimouski et Forestville doit avoir lieu samedi.

Le CNM Évolution entame cette année sa 21e saison.