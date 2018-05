Un texte de Barbara Gorrand

Chez Pluri-elles, on cultive l’art de multiplier les services rendus à la clientèle francophone qui arrive à Winnipeg, quelle que soit son origine. Cela va de l’alphabétisation à l’employabilité, sans oublier le soutien, l’aide aux devoirs, et la distribution de paniers de Noël.

Mais jamais encore l’une des aides proposées n’avait autant été mise en lumière que depuis le mouvement “Me too” et la dénonciation du harcèlement et des violences sexuelles à travers le monde : le soutien qu’apporte Pluri-elles aux victimes lors de ses séances de conseil.

C’est ce qu’a tenu à souligner la ministre des Affaires francophones au Manitoba, Rochelle Squires.

« Je tiens à louer le travail de Pluri-elles, a-t-elle notamment déclaré. Chacun de ceux qui travaillent ici donne son coeur et son âme pour aider ceux qui passent la porte de l’organisme dans un moment de grande vulnérabilité. Toutes ces personnes qui sont là ce soir offrent à ces femmes, à ces mères, un abri en pleine tempête, un peu de sécurité, et surtout, elles leur offrent de l’espoir. Et en aidant les mères, ce sont des enfants, des familles que l’on aide. »

Mme Squires a conclu son intervention en larmes, rappelant le viol dont elle a elle-même été victime à l’âge de 13 ans, des faits qu’elle a révélés tout récemment pour « inciter toutes les victimes de violence sexuelle à prendre la parole, à voir qu’elles ne sont pas seules ».

Des dons en hausse

Mona Audet, la directrice générale de Pluri-elles depuis 2001, estime que ce témoignage aide beaucoup l’organisme dans cette mission.

« La stratégie que la ministre est en train de mettre en place, le fait que les femmes vont maintenant pouvoir parler à d’autres femmes de ce qui leur est arrivé sans avoir à passer par la police est une chose qu’il faut applaudir, explique-t-elle. Cela fait des années que l’on essaye de sensibiliser à cette cause, alors nous voyons cela comme une lueur d’espoir. »

Quelques chiffres pour 2017-2018 : 52 paniers de Noël offerts

432 adultes aux cours d'alphabétisation

6125 livres offerts

10 298 participants aux ateliers d'entraide

Sur une note plus positive, l’organisme Pluri-elles a présenté cette année un bilan financier qui laisse apparaître une hausse importante des dons, qui sont passés de 7857 $ l’an passé à 18 131 $ cette année.

« La hausse des dons est liée au cri d’alerte que nous avons lancé à nos donateurs en novembre dernier, parce qu’on n’arrivait pas à assembler nos paniers de Noël, précise Mona Audet. La communauté a répondu avec tellement d’enthousiasme que cela nous a permis d’aider beaucoup de familles. »

La présidente de Pluri-elle, Michèle Lécuyer-Hutton (à gauche) et la directrice générale Mona Audet (à droite) entourent les autres membres du conseil d'administration : la vice-présidente Brigitte Arondel-Parent, la secrétaire Pierrette L. Bordeaux, la trésorière Lynn Johnston, et les conseillères Chantelle Gauthier, Marilyn Bosc, Mélanie Desnoyers, Amel Cherif, Andrée Gallant et Denise Gauthier. Photo : Radio-Canada

Pour l’année à venir, Pluri-elles aura de nouveaux défis à relever, notamment suite aux coupures de financement opérées par le Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles.

« Mais là aussi, en matière d’alphabétisation familiale, il y a de l’espoir du côté d’Ottawa et du Manitoba », analyse Mona Audet, faisant référence à une conférence qui doit se tenir ce jeudi à Winnipeg.

Mais l’enjeu principal des mois à venir, dit encore la directrice générale, « c’est de continuer à faire ce qu’on fait, de continuer à aider ceux qui franchissent notre porte ».