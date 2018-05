Lors de cette course à la montre, les participants ont foncé vers l’intersection des rues Granville et Georgia à partir de différents points de départ en ville. Les différentes équipes ont commencé le trajet à la même heure, au même endroit, en utilisant différents modes de transport : à vélo, en auto, en autobus et en SkyTrain.

« Les règles de la circulation routière s’appliquent. Tout le monde doit se garer légalement, obéir au Code de la route et emprunter le trajet le plus efficace », explique Tom Skinner, gérant à HUB Cycling.

Les distances variaient de 1,7 kilomètre à partir du West End et jusqu’à 9,5 kilomètres à partir du quartier Victoria-Fraserview.

Globalement, les cyclistes ont été les plus rapides et le sont depuis que la course a commencé en 2009.

« C’est d’habitude les gens à vélo qui gagnent le plus souvent, juste au-dessus de 70 % [depuis 2009], dit M. Skinner. Beaucoup savent que se déplacer à vélo peut être un mode de déplacement rentable en plus d’être de faire de l’exercice, mais les gens ne savent pas toujours que c’est pratique. »

Pour Steve Vanderward, un conducteur, son trajet de 3,5 km en auto a souffert des retards ainsi qu’une recherche pour une place de stationnement. « Cela m’a pris presque 25 minutes, dit-il. Deux personnes à vélo m’ont dépassée [...] vu que j’avais seulement un virage à faire, j’ai été étonné du temps que ça m’a pris. »

Cependant, selon HUB Cycling, ce sont pendant les trajets plus longs où la compétition se resserre. Dans le passé, lorsque les distances atteignaient 20 kilomètres, les temps étaient beaucoup plus rapprochés entre les cyclistes, les automobilistes et les usagers des transports en commun.