« Dans deux semaines, quand on va accueillir le monde ici dans Charlevoix, les gens vont voir à quel point le paysage est magnifique, mais c'est surtout les gens et l'accueil qui est magnifique. C'est vous autres et je veux vous dire merci », a dit Justin Trudeau aux citoyens réunis pour le rencontrer.

Tout sourire, le maire de La Malbaie, Michel Couturier, a aussi pris la parole.

« Je suis très fier d'être le maire de La Malbaie, maire d'une ville de Charlevoix qui reçoit le monde dans deux semaines et ce n’est pas ordinaire », a-t-il dit.

À deux semaines du G7, Justin Trudeau est de passage à La Malbaie. Photo : Radio-Canada/Pascal Poinlane

Dans son discours d'environ cinq minutes devant quelques centaines de Charlevoisiens, le premier ministre a tenu à souligner que pour lui, il était normal d'avoir choisi la région de Charlevoix pour accueillir ce sommet.

« Ici, on retrouve le paysage, l'accueil, les gens et surtout une belle énergie positive d'être des bons voisins, d'être une communauté forte et résiliente et pouvoir souligner ces valeurs-là au monde entier [...], pour moi, c'est une grande fierté. »

Le premier ministre a ensuite pris un bain de foule d'une heure et répondu aux questions des citoyens.

Dans Charlevoix encore jeudi

Justin Trudeau participera à une table ronde sur le G7 jeudi matin à la bibliothèque de La Malbaie.

Il répondra ensuite aux questions des journalistes au Manoir Richelieu, puis il se dirigera vers Baie-Saint-Paul pour y rencontrer les sherpas du G7.