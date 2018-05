La collection dormait au Musée des Beaux-Arts de la Nouvelle-Écosse depuis près de cinq ans, loin du regard du public.

Les photos pourraient bien se retrouver sur les murs du Musée sous peu.

Mercredi, Leo Glavine a suggéré que la province pourrait payer à Annie Leibovitz les 2,3 millions de dollars qu’elle réclame afin d’autoriser l’exposition.

Je crois qu'il y a une occasion immense d'avoir ses photos exposées au Musée. Il n'est pas hors de question [...] d'exposer les oeuvres d'Annie Leibovitz non seulement en Nouvelle-Écosse, mais aussi à l'extérieur de notre province. Leo Glavine, ministre de la Cculture de la Nouvelle-Écosse

La célèbre photographe américaine avait refusé au Musée la permission de présenter ses oeuvres à cause d’un litige fiscal qui perdure depuis 2013.

Un crédit d’impôts rejeté

L’histoire commence quand une riche famille ontarienne achète 2000 photographies de Leibovitz et en fait don, deux jours plus tard, au Musée des Beaux-Arts de la Nouvelle-Écosse.

La famille Mintz s’attendait à percevoir l’exemption fiscale du gouvernement fédéral pour la « signification culturelle et l’importance nationale » de l’oeuvre. Ce crédit d’impôts devait revenir à l’artiste en guise de rétribution. Mais le ministère du revenu ne voit pas la collection du même oeil et lui refuse son statut fiscal.

Annie Leibovitz se voit privée d’environ la moitié des cinq millions promis. Titulaire des droits d’auteur, elle bloque la tenue de l’exposition.

Après quatre tentatives du Musée des Beaux-Arts, la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels refuse toujours l’exonération fiscale.

Bien que le gouvernement fasse preuve d’ouverture, on ne sait toujours pas quand les oeuvres seront mises à la disposition des visiteurs.

Parmi la collection, on retrouve des clichés de John Lennon et Yoko Ono nus et enlacés l’un contre l’autre, Demi Moore enceinte, et la reine Élizabeth II, entre autres personnalités publiques internationales.