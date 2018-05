Le Domaine Valdie 321N est le premier projet immobilier de petites habitations en Outaouais.

« La Municipalité a été approchée, les modifications ont été apportées au niveau des règlements afin de pouvoir permettre ce type d'établissement. Alors, à partir d'aujourd'hui, on est super fier de pouvoir dire qu'en Outaouais, c'est Saint-André-Avellin qui est la première Municipalité à accueillir ce type de maisons là », a déclaré Jean-René Carrière, maire de la municipalité.

L’entreprise Nordikasa, qui se spécialise dans la construction de petites habitations sur mesure, est derrière ce projet.

Lorsque la présidente-fondatrice, Geneviève Girard, a présenté son concept de petites habitations sur les médias sociaux, il y a un an, elle a vite compris que la population était prête pour son projet.