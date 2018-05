« Cela fait partie de nos efforts pour transformer un système de santé qui marche pour beaucoup de monde, mais pas pour tout le monde », soutient Adrian Dix.

D’après le ministre de la Santé, cette transformation doit être basée sur une plus grande collaboration entre les différents professionnels de la santé.

Les infirmières praticiennes peuvent diagnostiquer des maladies, prescrire des médicaments et effectuer certaines procédures médicales.

Les infirmières praticiennes sont utilisées un peu partout en Amérique du Nord et au Canada, mais moins en Colombie-Britannique, et il faut que ça change. Ce sont les médecins eux-mêmes qui veulent que ça change. Ils veulent travailler en équipe. Adrian Dix, ministre de la Santé de la Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique compte actuellement 8 infirmières praticiennes pour 100 000 habitants. En comparaison, l’Ontario en compte 20 par tranche de 100 000 habitants.

L’étudiante en sciences infirmières à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) Emily Kupp-Roukema se réjouit de l’annonce du ministre de la Santé.

La Colombie-Britannique a été plus lente [que les autres provinces] pour l’utilisation des infirmières praticiennes, alors c’est vraiment encourageant pour la profession, mais aussi pour les soins qu’on donne dans la communauté et pour les citoyens. Emily Kupp-Roukema, étudiante du programme d'infirmière praticienne à l'Université de la Colombie-Britannique

Le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique investira 115 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour faire passer de 426 à 626 le nombre d’infirmières praticiennes dans la province.

Former plus d’infirmières praticiennes

En plus de la création de ces nouveaux postes, Adrian Dix a annoncé que 30 places supplémentaires seront offertes dans les programmes de formation pour infirmières praticiennes.

Dès septembre 2018, l'UBC accueillera 15 étudiants additionnels dans son programme. L’Université de Victoria et l’Université du Nord de la Colombie-Britannique en recevront chacune cinq de plus. Cinq autres places supplémentaires s’ajouteront ensuite à l’Université de Victoria au début de l’année scolaire 2019-2020.

Selon le ministre de la Santé, ces mesures sont un premier pas vers un système de santé fondé sur le travail d’équipe, qui devrait permettre aux Britanno-Colombiens d’avoir accès plus facilement et plus rapidement aux soins dont ils ont besoin.