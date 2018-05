La prise de contrôle du géant canadien des infrastructures était soumise à un examen de la part du gouvernement fédéral, comme l’exige la Loi sur Investissement Canada, parce que l’acheteur qui s'est manifesté est une entité étrangère.

En février, Ottawa a annoncé un examen complet de l'entente avec Aecon en matière de sécurité nationale. Les experts avaient averti le gouvernement de Justin Trudeau de procéder avec prudence lors de l'évaluation des offres d'investissement des entreprises d'État chinoises et de faire preuve de la plus grande transparence possible dans l'examen de l'opération proposée.

Les libéraux ont également subi d'intenses pressions internes pour rejeter l'offre publique d'achat.

À l'époque, le bureau du ministre du Développement économique, Navdeep Bains, a déclaré que, d'après les conseils des organismes de sécurité, le gouvernement croyait qu'il y avait « un risque de préjudice à la sécurité nationale ».

Deux anciens directeurs du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), Ward Elcock et Richard Fadden, ont déjà exprimé leurs profondes inquiétudes et leur opposition à cette prise de contrôle par la China Communications Construction Company.

Aecon participe depuis longtemps à des projets de construction et d'ingénierie canadiens comme la Tour CN, le SkyTrain de Vancouver, la Voie maritime du Saint-Laurent et le chantier naval de Halifax.

L’entreprise canadienne construit des routes, des ponts, des aéroports et des chemins de fer. Aecon fait notamment partie du consortium de six entreprises chargé de la construction du Réseau express métropolitain (REM), dans la région de Montréal.

La société obtient aussi d’autres types de contrats pour l’installation de réseaux de fibre optique, la mise à niveau de centrales nucléaires et des travaux sur des bases militaires.