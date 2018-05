Les chercheurs ont examiné plus de 400 tiques recueillies par le public et soumises au laboratoire universitaire. La grande majorité de ces insectes étaient des tiques à pattes noires, l’espèce dont la morsure transmet la maladie.

Plus de 80 % des tiques examinées avaient été recueillies à l’Île-du-Prince-Édouard par des gens qui n’avaient pas voyagé hors de la province, indique Vett Lloyd, professeur de biologie à l’Université Mount Allison.

Ces insectes étaient autrefois couramment appelés « tiques à chevreuil », une appellation à éviter et que M. Lloyd trouve malheureuse, puisqu’elle laissait croire qu’une absence de chevreuils voulait dire que la tique n’habitait pas dans les environs.

« Ces tiques vont se nourrir du sang de tout ce qui a du sang », illustre M. Lloyd, « et il n’y a pas de pénurie de choses avec du sang à l’Île-du-Prince-Édouard. »

Vett Lloyd (à gauche) et son équipe ont étudié les tiques à pattes noires à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Photo fournie par Vett Lloyd

L’équipe de Mount Allison estime que de 8 % à 16 % des tiques étudiées étaient porteuses de la bactérie qui cause la maladie de Lyme.

L’équipe de chercheurs a de plus analysé des échantillons de sang de chiens vivant à l’Île-du-Prince-Édouard. Sept d’entre eux étaient infectés par la maladie de Lyme, dont six qui n’étaient jamais sortis de la province.

« Il est assuré que des chiens attrapent la maladie de Lyme à l’Île », conclut Vett Lloyd.

Les tiques peuvent se loger sous votre peau lorsqu'elles vous piquent. Si vous en découvrez une sur vous, utilisez une pince à bouts pointus pour l'enlever soigneusement sans l'écraser. Photo : iStock

La plupart des tiques infectées qu’ont examiné les chercheurs venaient des régions de Malpeque et Egmont. Ceci n’est pas étonnant, d’abord parce que la majorité des tiques soumises à l’étude provenaient de ces endroits, mais aussi parce que ces secteurs sont les plus proches du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

M. Lloyd explique que les tiques sont arrivées à l’Île-du-Prince-Édouard par des oiseaux voyageant entre les trois provinces maritimes.

Il indique que de vérifier si l’on ne transporte pas de tiques avec soi fait maintenant partie de la vie courante en Amérique du Nord, et les citoyens de l’Île-du-Prince-Édouard doivent adopter les mêmes comportements.

Aux États-Unis, c’est routinier. On se brosse les dents, on vérifie pour les tiques. On met les enfants dans le bain, on passe la main dans leurs cheveux et on regarde s’il y a des tiques. Vett Lloyd, professeur de biologie à l'Université Mount Allison

Pour ceux qui ont des animaux domestiques, il est aussi recommandé de vérifier que les chiens ne transportent pas de tiques, car ils peuvent aussi attraper la maladie de Lyme.

Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard, croit que les résultats de cette étude sur les tiques réaffirment l’importance du message de prévention que la province met de l’avant.